Без кота и жизнь не та
Любимое занятие пермяков - котоведение. Неожиданными выводами порадовал «Яндекс». На этот раз здесь изучили, насколько сильно жители пятнадцати российских «миллионников» любят собак и кошек. У Перми - "серебряная медаль". Всего за два месяца - за январь и февраль - пермяки сделали 270 тысяч запросов про собак и 360 тысяч - на «кошачью» тему. Больше только в Воронеже. Там котики, кошечки и котятки фигурировали в запросах 400 тысяч раз.
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