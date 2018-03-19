Без кота и жизнь не та

Любимое занятие пермяков - котоведение. Неожиданными выводами порадовал «Яндекс». На этот раз здесь изучили, насколько сильно жители пятнадцати российских «миллионников» любят собак и кошек. У Перми - "серебряная медаль". Всего за два месяца - за январь и февраль - пермяки сделали 270 тысяч запросов про собак и 360 тысяч - на «кошачью» тему. Больше только в Воронеже. Там котики, кошечки и котятки фигурировали в запросах 400 тысяч раз.