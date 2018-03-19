Минус одна

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переправа

Ледовая переправа через Сылву между поселками Троица и Ильича закрыта. Спасатели и собственники объекта всесторонне изучили его и решили, что пользоваться им небезопасно. Официально здесь теперь не проехать. А чтобы по незнанию никто на лед не выскочил, установили дополнительные шлагбаумы и развесили специальные знаки. В рабочем состоянии остаются еще 13 переправ. Вопрос их закрытия - всего лишь вопрос времени. При малейших признаках опасности для людей их закроют.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.03.2018 в 12:22 в рубрике - Новости T7-inform

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