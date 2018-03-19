Минус одна
Ледовая переправа через Сылву между поселками Троица и Ильича закрыта. Спасатели и собственники объекта всесторонне изучили его и решили, что пользоваться им небезопасно. Официально здесь теперь не проехать. А чтобы по незнанию никто на лед не выскочил, установили дополнительные шлагбаумы и развесили специальные знаки. В рабочем состоянии остаются еще 13 переправ. Вопрос их закрытия - всего лишь вопрос времени. При малейших признаках опасности для людей их закроют.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Дороги, которые мы выбираем
Игорь Вагин: «Обеспечим комфортное, безопасное, объективное голосование»
Айкидо - в бесплатном формате
Пермяки на Паралимпиаде
Евгений Климов «приручил» трамплины Осло
Пермь на пути к юбилею
МЧС предупреждает: сильный ветер
В Перми состоится Парад памяти уральских добровольцев
Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
Добавить комментарий: