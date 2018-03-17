Дороги, которые мы выбираем

Строительство, ремонт и содержание дорог – дорогое удовольствие. Ежегодно в дорожную сеть Прикамья вкладываются миллиарды рублей. Но результат того стоит. Сегодня даже самые отъявленные скептики признают: дороги в Пермском крае с каждым годом становятся лучше. Причем это касается не только трасс федерального и краевого значения, но и муниципальных дорог.

Обходной путь: как всё начиналось

Серьезная работа над состоянием дорог в Прикамье стартовала в начале 2000-х, когда на развитие дорожной инфраструктуры стали ежегодно выделять в среднем по 6–7 миллиардов рублей. Первым крупным объектом дорожного строительства, введенным в эксплуатацию в те годы, стал Красавинский мост – самый большой в Пермском крае и двадцать четвертый по длине в России. Первая его очередь была сдана в 2005 году, а завершилось строительство в 2008-м. «Это очень серьезный объект, который, по сути, обеспечивает движение транзитного транспорта, то есть выводит его за пределы города Перми, – отмечает председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края Виктор Плюснин. – Затем эти же задачи стали решать Южный и Восточный обходы Перми, обход Полазны на автодороге Пермь – Березники, обход поселка Суксун. Причем во всех случаях решалась задача не только вывода транзитного транспорта из населенных пунктов, но и снижения аварийности на дорогах».

Строительство Красавинского моста позволило закончить Западный обход вокруг Перми, по которому идут автомобили из Ижевска и Казани на Екатеринбург, а также транзитный поток с автодороги Санкт-Петербург – Киров – Пермь – Екатеринбург. В том же 2008 году было завершено строительство Южного обхода Перми, а в 2013-м – работы на Восточном обходе.

Обходные дороги, которые позволяют выводить транзитный транспорт за пределы города, разгружая городскую дорожную сеть и снижая вероятность ДТП, строят не только в Перми. На трассе Пермь – Березники, которая является одной из самых загруженных и аварийно опасных дорог Пермского края, был построен обход Полазны. Строительство четырехполосного моста через реку Полазненский Вож позволило увеличить пропускную способность автодороги и повысить безопасность движения.

Рекордный миллион и общественный контроль

Параллельно со строительством федеральных и региональных трасс в крае шло развитие муниципальных дорог. В Перми с начала 2000-х реконструировали улицы Чкалова, Стахановскую, выход на Восточный обход, развязку на Новые Ляды и многое другое. С каждым годом объем работ увеличивался, и в 2016-м в краевой столице удалось отремонтировать миллион квадратных метров дорожной сети! Работы тогда велись практически во всех районах города: улица Советской Армии, шоссе Космонавтов, улицы Ленина и Куйбышева – более 80 объектов.

Среди самых масштабных – строительство двух дополнительных полос и создание круговой развязки на улице Макаренко, а также реконструкция площади Восстания. На обоих объектах был проделан колоссальный объем работ и удалось расширить два «бутылочных горлышка» пермской дорожной сети, в которых ранее постоянно скапливались пробки. К ремонту данных объектов власти подошли комплексно. Для удобства автомобилистов обновили асфальтовое покрытие и на подъездных дорогах к площади Восстания: улицах 1905 года, Славянова и Свердлова. Также покрытие было заменено на улице Уинской, прилегающей к улице Макаренко.

Важно отметить, что растет не только количество отремонтированных дорожных метров, но и качество. Тут и сами пермяки не сидят сложа руки. Именно в 2016 году в Прикамье появился общественный контроль за ремонтом дорожного покрытия, и с каждым годом количество инспекторов увеличивается. «Начинали мы с 20, а сейчас у нас уже более 70 человек, – отмечает куратор федерального проекта «УРБАНиЯ» Михаил Борисов. – В этом году у нас продолжается набор». Уже в апреле инспекторы приступят к обследованию гарантийных дорог. Все выявленные недочеты подрядчикам предстоит устранить в сжатые сроки.

Сколько стоят «безопасные и качественные дороги»

В минувшем году на строительство и модернизацию транспортной сети Пермского края была направлена небывалая сумма – более 12 миллиардов рублей, почти в два раза больше, чем в 2016 году. «За счет этого мы отремонтировали 800 км дорог – это беспрецедентный объем для края», – отмечает губернатор Максим Решетников. Построено или реконструировано еще 45,4 км дорог. Среди наиболее значимых объектов, реализованных в 2017 году, – продолжение строительства Восточного обхода Перми от Сылвенского тракта до Бродовского тракта, развязка в пермском микрорайоне Южный, строительство развязки на подъезде к новому аэропорту Большое Савино. Был введен в эксплуатацию и сам новый аэровокзальный комплекс. Теперь трехэтажный аэровокзал «Большое Савино» может обслуживать до 2 миллионов человек в год и принимать до 9 самолетов одновременно.

Высокую эффективность показал инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках Пермский край получил в 2017 году из федерального бюджета 1 миллиард рублей. В федеральный проект были включены дороги Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов. На выделенные средства удалось отремонтировать 86 участков дорог, уложить почти 1,5 миллиона квадратных метров асфальта. В результате улучшения дорожного полотна аварийность на дорогах Пермской агломерации в прошлом году снизилась почти на четверть.

Автолюбители Прикамья продолжают активно участвовать в развитии дорожной инфраструктуры края. В прошлом году жители региона начали пользоваться созданным по инициативе Максима Решетникова порталом «Управляем вместе», чтобы сообщать о недоработках подрядчиков.

Большие планы: дороги в будущее

Планы краевых властей на будущее в сфере дорожного строительства и ремонта не менее амбициозны. В бюджете края на трехлетнюю программу по развитию дорожной сети заложено почти 33 миллиарда рублей. Из них треть – на муниципальные дороги. «По строительству дорог нам предстоит завершение Восточного обхода Перми, завершение обхода Чусового в трехлетке, – отмечает губернатор Максим Решетников. – Мы должны значительно продвинуться в реализации проекта дороги Соликамск – Березники, приступить ко второй очереди этой дороги. На условиях ГЧП с краевым софинансированием должны построить вторую очередь моста через

Чусовую».

Возведение нового моста начнется уже этой весной. Соответствующее соглашение в минувшем году заключили Пермский край и Пермская концессионная компания. Планируется, что расчетная скорость движения по новому мосту составит 100 км/ч. «Это знаковое событие для всей транспортной отрасли, несмотря на то, что это является региональным проектом, – подчеркивает министр транспорта РФ Максим Соколов. – Обеспечение связи и комфортного транспортного выхода из Пермского края в сторону Ханты-Мансийского АО и далее в Томск является решением федеральной задачи. Именно таким проектам в первую очередь будет оказана поддержка Правительством РФ». Сумма поддержки из федеральной казны составит почти 10 миллиардов рублей – более двух третей стоимости всего проекта. Сдать мост в эксплуатацию планируется к 2021 году.

Также благодаря поддержке Президента РФ Пермскому краю будет выделено из федерального бюджета 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию следующего участка трассы Пермь – Екатеринбург. Сейчас это самая глобальная дорожная стройка в регионе. Данный участок является частью Европейского маршрута Е22 – из британского Холихеда в Ишим. В сутки здесь проезжает до 40 тысяч автомобилей, так что новой хорошей дороги ждут очень многие. Сейчас в районе села Кояново ведутся земляные работы – это удобно делать в холода, пока весенние дожди не переувлажнили грунт. А с наступлением тепла начнется укладка асфальтобетона. «Хотя по контракту у нас стоит октябрь текущего года, мы ставим задачу перед строителями окончить работу к 1 августа», – заявляет Алексей Борисов, начальник ФКУ «Уралуправтодор», которое ведет работы на данном участке.

Кроме того в 2018 году в Прикамье будет продолжена реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»: из федерального бюджета на эти цели планируют направить еще 1 миллиард рублей.