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Игорь Вагин: «Обеспечим комфортное, безопасное, объективное голосование»

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Вагин

18 марта - выборы Президента Российской Федерации. О том, какая работа была проведена до этой даты, о нюансах голосования расскажет Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края.

Метки: в Пермском крае, В России, Выборы

Опубликовано: 16.03.2018 в 11:19 в рубрике - Новости T7-inform

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