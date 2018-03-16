Игорь Вагин: «Обеспечим комфортное, безопасное, объективное голосование»
18 марта - выборы Президента Российской Федерации. О том, какая работа была проведена до этой даты, о нюансах голосования расскажет Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края.
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