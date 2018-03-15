Айкидо - в бесплатном формате

Одна из пермских школ айкидо взялась обучать детей навыкам самого молодого из восточных единоборств безвозмездно. Правда пока, такой услугой, могут воспользоваться не все, а только дети из многодетных и малообеспеченных семей. В 2017 году общественная организация Центр «Династия» вышла со своим проектом за пределы Перми. И единственная в России обратила на свой вид спорта внимание Фонда президентских грантов.