Айкидо - в бесплатном формате
Одна из пермских школ айкидо взялась обучать детей навыкам самого молодого из восточных единоборств безвозмездно. Правда пока, такой услугой, могут воспользоваться не все, а только дети из многодетных и малообеспеченных семей. В 2017 году общественная организация Центр «Династия» вышла со своим проектом за пределы Перми. И единственная в России обратила на свой вид спорта внимание Фонда президентских грантов.
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