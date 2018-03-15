Пермяки на Паралимпиаде

Пермячка Ирина Гуляева выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане. В индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» 33-летняя спортсменка завоевала свою первую паралимпийскую медаль. Ранее она выигрывала "серебро" Чемпионата мира 2015 года, а в нынешнем сезоне стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.

В шаге от пьедестала в альпийской комбинации среди спортсменов с физическими особенностями остановилась другая представительница Прикамья Мария Папулова. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. За 5 дней россияне выиграли 15 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.