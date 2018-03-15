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Пермяки на Паралимпиаде

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Пермячка Ирина Гуляева выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане. В индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» 33-летняя спортсменка завоевала свою первую паралимпийскую медаль. Ранее она выигрывала "серебро" Чемпионата мира 2015 года, а в нынешнем сезоне стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.

 В шаге от пьедестала в альпийской комбинации среди спортсменов с физическими особенностями остановилась другая представительница Прикамья Мария Папулова. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. За 5 дней россияне выиграли 15 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

 

  

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 15.03.2018 в 17:16 в рубрике - Новости T7-inform

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