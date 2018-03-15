Евгений Климов «приручил» трамплины Осло

Участник Олимпиады в Корее летающий лыжник Евгений Климов сейчас находится в Осло. На 14-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прикамец помог мужской сборной России на трамплине высотой134 метрафинишировать восьмыми. Победила сборная хозяев - норвежцы.