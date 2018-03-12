Пермь на пути к юбилею

Февральское пленарное заседание Пермской городской Думы ясно показало, что зима в городе закончилась: яркой темой стало летнее празднование юбилея города Перми. Депутаты не обошли вниманием и всегда актуальные вопросы: городское благоустройство, целевое использование средств бюджета и многое другое.

СЮРПРИЗЫ К ЮБИЛЕЮ

Вопрос, который разбирался на пленарном заседании в ходе «Часа депутата», в этот раз был более чем приятным. 12 июня город отметит 295-летие, и к празднику намерены готовиться особенно тщательно. Первое заседание организационного комитета состоялось еще в декабре прошлого года, на сегодняшний день утвержден план подготовки и сформирована рабочая группа. Определена и концепция праздника – «Пермь. Без пяти триста», а в ней три направления: «Горжусь историей», «Создаю настоящее», «Отвечаю за будущее». «Нынешний юбилей – своего рода репетиция, ведь через пять лет дата будет круглой», – объясняет председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Эту идею призван отразить артобъект праздника – «Часы обратного отсчета». Интерактивная конструкция будет запущена на площади у «Театра-Театра» ровно в полночь с 11 на 12 июня.

Юбилейные мероприятия будут проходить в разных местах Перми в течение всего года, но главные события праздника развернутся 12 июня на городской эспланаде, где будет открыто множество тематических площадок. «Чтобы реализовать главную идею праздника, ответим на вопросы: что любим? чем гордимся? о чем бы хотелось сказать и что показать нашим гостям? – говорит заместитель главы администрации города Перми Вячеслав Торчинский. – У нас замечательные школы, спорт, активная талантливая молодежь, крепкие культурные традиции, огромный промышленный потенциал. Но самое главное богатство – это пермяки, замечательные, самоотверженные люди. Всё это мы хотим показать в день праздника на эспланаде».

Среди прочих развлечений пермяков ждет, например, «Музей пермских изобретений», где можно будет открыть для себя, сколько замечательных вещей создали пермские изобретатели – от славяновского стакана до флешки. Жизни выдающихся людей города на время празднований посвятят и знаменитые пешеходные маршруты – Красную и Зеленую линии. Вехами маршрутов станут не здания и события, а люди – почетные граждане Перми. Еще одно новшество этого года – перенос шествия «Пермское яркое» на вечернее время. В карнавальной процессии впервые смогут принять участие жители города.

Площадками для праздника станут и парк «Счастье есть» в Кировском районе, и сад имени Миндовского в Индустриальном районе, и сад имени Свердлова в Мотовилихинском районе, парк имени Чехова в Орджоникидзевском районе и другие места. Рабочий вариант мероприятий грядущего юбилея будет представлен оргкомитету в марте.

ОСТАТКИ В ПОРЯДКЕ

В этом году Пермская городская Дума значительно раньше обычного приступила к перераспределению остатков бюджетных средств, не использованных в прошлом году. Это порядка 773 миллионов рублей. Депутаты считают, что раннее рассмотрение этого вопроса – благо. «Теперь мы раньше войдем в аукционы и конкурсы, а значит, и в конкретную работу по объектам. Эти средства будут направлены на ключевые сферы городского хозяйства и приоритетные инвестиционные проекты», – говорит Юрий Уткин.

Целевое назначение 586 миллионов, не использованных в прошлом году, предполагается сохранить. Так, для исполнения взятых в 2017 году обязательств на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства направляется 93 миллиона рублей, на организацию дорожной деятельности в городе Перми – 81 миллион, на развитие сети образовательных учреждений – 91 миллион.

«Один из приоритетов, которые традиционно стоят перед депутатским корпусом, – расселение ветхого и аварийного жилья, – подчеркивает Юрий Уткин. – Когда есть возможность финансового маневра, мы дофинансируем эту статью. В этот раз порядка 23 миллионов рублей мы направляем на обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Конечно, без внимания не осталась и социальная инфраструктура – спортивные сооружения, приведение в нормативное состояние детских дошкольных образовательных учреждений и школ. Это тоже один из приоритетов, которые мы традиционно удерживаем».

На приведение в нормативное состояние учреждений образования и спорта, а также на содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города планируется потратить 24 миллиона рублей из свободных остатков средств, на строительство спортивной площадки школы № 41 – 14 миллионов рублей, на субсидирование перевозок пассажиров городским электрическим транспортом – 50 миллионов. 36 миллионов рублей перенаправлено на разработку проектной документации на комплексный капитальный ремонт Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и эспланады.

КОМПРОС ЗАСИЯЕТ

В преддверии юбилея Перми в Пермской городской Думе задумались не только о развлечениях. Лучший подарок жителям – красивый город. Одним из важных решений пленарного заседания стало установление расходного обязательства по предоставлению финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми, расположенных в центральном планировочном районе.

«К юбилею наш город должен выглядеть красивым, – говорит первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – А фасады домов, особенно в центральном планировочном районе, оставляют желать лучшего. Вопрос, связанный с их приведением в хорошее состояние, – знаковый для пермяков. Мы уже имеем опыт такой работы на улице Ленина. Важно всё сделать грамотно и в срок. В течение трех лет будут отремонтированы фасады 50 домов в этой части города. Это 42 дома по Комсомольскому проспекту, 6 домов по улице Героев Хасана и 2 дома по улице Краснова, которая примыкает к проспекту. В бюджете на эти цели заложено порядка 180 миллионов рублей: 20 миллионов на этот год и по 80 миллионов на два последующих года».

В течение трех лет в Перми должны отремонтировать фасады домов на улице Героев Хасана, 1, 3, 4, 5, 7, 8, Комсомольском проспекте, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 30, 31, 31а, 33, 35, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, улице Краснова, 26 и 28.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Молодежный парламент Перми начал работу не так давно, но уже на февральское пленарное заседание вышел с первой правотворческой инициативой. Пока она касается его собственной деятельности. Сейчас формируется план деятельности Молодежного парламента на текущий год. «У нас уже есть ряд новых нормотворческих инициатив, которые мы готовы вносить и проработать с депутатами, – рассказывает председатель Молодежного парламента города Перми Айна Якупова. – Например, это предложения, которые касаются новых способов оплаты проезда в общественном транспорте, правил благоустройства и содержания зеленых насаждений. Также мы приступили к разработке дополнений по размещению и эксплуатации вывесок и рекламных конструкций на фасадах в центре Перми. Вместе со всеми молодежными парламентами не только муниципалитетов Пермского края, но и регионов России готовим поправки к законопроекту «О государственной молодежной политике в России».

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Депутаты Пермской городской Думы не только принимают правовые акты, но и активно участвуют в формировании стратегии по ключевым городским задачам. В частности, парламентарии принимают участие в деятельности рабочих групп по важным вопросам. На февральском пленарном заседании обсудили состав нескольких таких групп. В рабочую группу по развитию отрасли пассажирских перевозок в городе Перми направили депутатов Олега Афлатонова, Арсена Болквадзе, Веронику Куликову, Дмитрия Федорова, Александра Филиппова, Олега Шлыкова. Депутаты Михаил Бесфамильный, Арсен Болквадзе, Сергей Богуславский, Дмитрий Федоров вошли в состав рабочей группы по вопросам разработки Плана комплексного благоустройства территории города Перми в период 2018–2023 годов. Олег Бурдин и Владимир Манин – в состав рабочей группы по вопросам благоустройства в частном секторе города Перми. Михаил Бесфамильный был направлен в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018–2022 годы в части благоустройства общественных территорий муниципального образования город Пермь.

«Мы делаем это не для галочки, – говорит депутат Михаил Черепанов. – Через своих представителей мы будем не только определять идеологию и стратегию, но и осуществлять контроль за теми мероприятиями, которые будут проводиться».