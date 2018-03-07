МЧС предупреждает: сильный ветер
По данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»): 07-08.03.2018 на территории Пермского края ожидается переменная облачность, ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, ночью порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснении до -24°, днем -7,-12°.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.
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