МЧС предупреждает: сильный ветер

По данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»): 07-08.03.2018 на территории Пермского края ожидается переменная облачность, ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, ночью порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснении до -24°, днем -7,-12°.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.