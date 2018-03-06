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← Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта

В Перми состоится Парад памяти уральских добровольцев

танк

11 марта в Перми впервые будет отмечаться День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В честь праздника состоится Парад памяти уральских добровольцев.

В параде примут участие общественные организации и объединения, трудовые коллективы, все жители Прикамья, готовые выразить благодарность воинам Уральского добровольческого танкового корпуса – победителям фашизма. Убежден, что Вы будете среди них, ведь это наша история, наша победа, которая далась нам ценой жизни и страданий многих наших соотечественников.

Знаменательная дата «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» установлена Указом губернатора Пермского края Максима Решетникова по предложению общественных организаций нашего края. Уральский добровольческий танковый корпус – это уникальное танковое соединение, которое было создано 11 марта 1943 года сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас - Пермский край).

В этом году в Пермском крае пройдет ряд интересных мероприятий, посвященных 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса: тематические уроки мужества, выставки, викторины, тематические киносеансы, экскурсии в музее Уральского добровольческого танкового корпуса школы №25 г. Перми, краевая игра «Зарница Прикамья» и другие. Самое главное – дата «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны», начиная с 2018 года будет отмечаться ежегодно.

11 марта с 11.30 в сквере Уральских добровольцев на ул. Куйбышева будет установлена тематически оформленная платформа-подиум, на которой будут исполняться песни военных лет. Программа-реконструкция отправки на фронт добровольцев Молотовской области познакомит зрителей с историей создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня.

Сам парад начнется в 13.00. Колонной жители Прикамья пройдут по улицам Перми до Площади ветеранов. Завершится парад возложением цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Там будут нести Вахту Памяти юнармейцы Поста №1 города Перми. В этот день впервые в

Гарнизонном доме офицеров будет работать для посетителей музей военной формы и наград «Страницы истории».

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 06.03.2018 в 16:14 в рубрике - Новости T7-inform

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← Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта

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