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Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта
Поздравляю всех женщин Приволжского федерального округа с одним из самых любимых в нашей стране праздников – Международным женским днем 8 Марта!
В этот день мы говорим слова любви, благодарности, признательности самым близким и родным женщинам, ради которых живем, трудимся, стремимся к совершенству и готовы совершать настоящие мужские поступки. Низкий поклон нашим мамам, которые всегда любят нас и окружают заботой вне зависимости от нашего возраста, создают и бережно хранят тепло родного дома.
Мы восхищаемся вами, дорогие женщины, потому что вы успеваете в жизни все: отлично работать и создавать в доме уют и порядок, воспитывать детей и заботиться о близких, прекрасно выглядеть и вдохновлять своими улыбками на добрые дела.
От всей души желаю вам здоровья, успехов, хорошего весеннего настроения! Пусть любовь родных и близких людей всегда согревают ваши сердца, а счастье и удача будут верными спутниками в жизни! С праздником!
Михаил Бабич
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