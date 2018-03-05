В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

По данным Пермского гидрометцентра 5 и 6 марта 2018 года на территории Пермского края ожидается облачная погода, днем с прояснениями, ночью снег, местами сильный, днем кратковременный снег, слабые метели. Ветер ночью 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7,-12°, по западу местами до -14°.

Уважаемые жители! Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Во избежание дорожно - транспортных происшествий на дорогах, МЧС России рекомендует водителям: соблюдать скоростной режим с учетом дорожного покрытия, четко следовать правилам дорожного движения, не допускать резких изменений скорости движения. При плохих погодных и сложных дорожных условиях по возможности отложите поездку до их стабилизации. При следовании на дальние расстояния необходимо запастись комплектом теплой одежды, набором инструментов, тросом для возможной буксировки, но и взять с собой противогололедные приспособления (например антипробуксовочные цепи).

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.