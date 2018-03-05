В Прикамье продавали мясо без документов
В г. Верещагино Пермского края при проведении регистрации подконтрольных объектов был установлен факт уличной реализации гражданином Старковым В.А. с автомагазина с логотипами «ОАО Пермский свинокомплекс» продукции животного происхождения в ассортименте и полутуш свиных по недействительным ветеринарным сопроводительным документам, что является нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, а именно «Ветеринарных правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ от 27.12.2016г. № 589. В момент выявления правонарушения за допущенное нарушение в отношении Старкова В.А. составлен административный протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.
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