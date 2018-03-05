Опасные продукты сняли с реализации

Госинспектором Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность по обращению пищевой продукции животного происхождения на поднадзорных объектах на территории Сивинского района в д. Самозванка.

Цель проверки – контроль за соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного Союза, законодательства РФ в области ветеринарии, постановлений и распоряжений Правительства РФ в области ветеринарии.

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что ИП на поднадзорном объекте осуществляет оборот пищевой продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Установленный факт является нарушением.

В ходе проверки опасная пищевая продукция животного происхождения снята с реализации в присутствии госинспектора, с составлением соответствующего акта.

За допущенные нарушения на ИП составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

Для устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю выдано предписание.