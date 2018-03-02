Выборы под видеонаблюдением

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения на избирательных участках Прикамья. По всему региону установлено 1 848 камер, из них 110 расположено в помещениях территориальных избирательных комиссий и 1 738 - на избирательных участках.

«Доверие к ходу голосования и подсчету голосов – важнейшая составляющая законных выборов. В этой части мы давно опираемся на технические средства и стремимся увеличить область их применения. На выборах Президента России порядка ¾ от числа избирателей края проголосуют на участках, оборудованных системами видеонаблюдения», - отмечает председатель Крайизбиркома Игорь Вагин.

Всего установлено 924 комплекта оборудования, каждый из которых состоит из двух IP-видеокамер с высоким качеством изображения, коммутационного оборудования, источника бесперебойного питания, SD-карт и набора соединительных кабелей. Всё это оборудование обеспечит онлайн трансляцию с участков, оборудованных системой видеонаблюдения, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

В объектив видеокамер участковых избирательных комиссий (УИК) попадут места, где будет осуществляться работа со списками избирателей и выдача избирательных бюллетеней, урны для голосования, а также места подсчета голосов и подписания протокола об итогах голосования. В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) видеокамеры будут направлены на места, где будут принимать протоколы УИК, суммировать данные и составлять итоговый протокол по территории. Камеры устанавливают таким образом, чтобы в зоне видимости хотя бы одной из них располагались все объекты наблюдения.

«В день проведения голосования связисты будут работать в особом режиме: уже сейчас определяются график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Надо сказать, что все комплекты оборудования имеют 100-процентное резервирование по электропитанию. Также усилена охрана средств связи от несанкционированного доступа, установлена защита от киберугроз», - комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.

Видео с онлайн трансляции в Пермском крае будет передаваться для хранения в Центр обработки данных «Ростелекома» в г. Екатеринбург и одновременно записываться на стационарные устройства в УИК и ТИК региона. Все записи будут храниться не менее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов.

Напомним, Правительство Российской Федерации Распоряжением №2502-пр определило «Ростелеком» единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов Президента РФ в марте 2018 года.