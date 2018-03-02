Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам

В начале марта художественный руководитель детского театра Lallen Арнольд Райник подарит своё творчество прекрасной половине города Перми. Для девушек и женщин балетместер подготовил несколько поэтических программ. Все стихи Арнольд Сергеевич написал сам. Зрители смогут посетить сразу три программы. Первая, «Шепот тишины» - это размышления лирического героя о том, что можно услышать в тишине и только в тишине. Вторая программа называется "Шестой ангел". Сюда вошли стихи, объединенные вечной темой любви. Автор размышляет о том, что любовь это тяжелый душевный труд и самоотдача. И третье выступление пройдёт под названием «Геометрия судьбы». Здесь автор собрал наиболее близкие ему стихи последних лет, связал их в узор набросил на себя как плащ.Выступление состоится 4, 11 и 18 марта по адресу ул. Ленина 38а.