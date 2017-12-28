Новогодние приключения в Хохловке
Колядки, катание с гор - музей «Хохловка» приглашает на зимние гуляния. Гостей ждут задорные народные игры, колядки, чаепитие, встреча с Дедом Морозом. Главная особенность этого года – валеночный хоккей. В новогоднее приключение можно отправиться с 24 декабря по 8 января.
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