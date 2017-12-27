Пожениться в Перми в новогодние каникулы





В Перми определен график работы отделов ЗАГС в новогодние каникулы. С 1 по 8 января будут работать шесть отделов управления ЗАГС администрации Перми – в Дзержинском, Индустриальном, Орджоникидзевском, Ленинском, Кировском и Мотовилихинском районах. Они будут «дежурить» по очереди в разные дни. Первым рабочим днем в новом году станет 2 января – в этот день будут работать Дзержинский и Индустриальный отделы. 4 января двери откроют Орджоникидзевский и Ленинский отделы, а 6 января – Кировский и Мотовилихинский. Время работы с 9-ти до 16:00, перерыв на обед с часу до пол второго. Расписание можно узнать на официальном сайте. К своему обычному графику отделы ЗАГС вернутся 9 января