Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Новым годом
Уважаемые жители Приволжского Федерального округа!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2018 годом!
Этот светлый, любимый с детства новогодний праздник – особенный. Наполненный ароматом ели и запахом мандаринов, он сохраняет традицию дарить подарки и собираться за семейным столом, создает атмосферу любви и счастья для наших родных и близких, объединяет всех людей нашей страны в стремлении совершать добрые дела и поступки, проявлять искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи.
Открывая новую страницу календаря, каждый из нас отмечает важные этапы в своей жизни, в своей семье, в истории родной страны, которые случились в уходящем году. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть новый год принесет благополучие и успех, добавит нам сил и предоставит возможности для достижения поставленных целей, оправдает надежды.
От всей души я желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия вашим родным, близким и любимым людям.
С Новым годом, дорогие друзья!
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