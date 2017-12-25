Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← РПЦ продлила договор с пермской галереей

Спасти рядового Печкина

почтальон

Почта России объявила электронный аукцион на предоставление услуг по охране почтальонов с применением устройств персонального мониторинга. Известно, что почтальонов снабдят тревожной кнопкой. В случае получения сигнала о помощи на место вызова должна приехать группа быстрого реагирования.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.12.2017 в 17:47 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

РПЦ продлила договор с пермской галереей

Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»

Уполномочен защищать

«Парма» посоревнуется с «Локомотивом» из Кубани

Татьяна Иванова - в десятке лучших

Цветная крыша по желанию собственников

ВОВРЕМЯ. Про Добро

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Северную столицу украсят прикамские елочки

В Таджикистан не пустили зараженный пиломатериал


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← РПЦ продлила договор с пермской галереей

Обратите внимание

в Перми

Спасти рядового Печкина

Почтальонов России снабдят тревожной кнопкой.
читать25.12.2017 в 17:47
Метки: в Перми, Общество

РПЦ продлила договор с пермской галереей

Здание собора планировалось передать в РПЦ еще в 2015 году.
читать25.12.2017 в 17:30
Метки: в Перми, Общество, Культура

Почем Новый год для народа?

Средняя стоимость продуктов для семьи из четырех человек в этом году составила 6100 рублей.
смотреть видео читать25.12.2017 в 17:12
Метки: в Перми, Общество, В России, Экономика

Чемпионки, дзюдоистки, просто красавицы

Основные поставщики наград в дзюдо для Пермского края - прекрасные представительницы человечества.
смотреть видео читать25.12.2017 в 16:29
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать25.12.2017 в 16:05
Метки: в Перми, Общество, Спорт

В России

Почем Новый год для народа?

Средняя стоимость продуктов для семьи из четырех человек в этом году составила 6100 рублей.
смотреть видео читать25.12.2017 в 17:12
Метки: в Перми, Общество, В России, Экономика

Собачье дело

Символ наступающего 2018 года умен, сообразителен и способен на многое. Например, собака может...
читать24.12.2017 в 17:01
Метки: В России, В мире, СМИ

Новогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

«Первый канал» каждый Новый год старается не только порадовать зрителей, но еще и удивить.
читать24.12.2017 в 14:35
Метки: В России, СМИ, Общество

Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель

Открываем тайны новогоднего Голубого огонька.
читать24.12.2017 в 10:30
Метки: В России, СМИ, Общество

Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

В ГУМе открылась выставка «Старый добрый Новый год: коллекция заслуженного артиста Александра Олешко».
читать23.12.2017 в 14:26
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Вести. Кудымкар 25.12.2107Вести. Кудымкар 25.12.2107

Спасти рядового ПечкинаСпасти рядового Печкина

РПЦ продлила договор с пермской галереейРПЦ продлила договор с пермской галереей

Почем Новый год для народа?Почем Новый год для народа?

Летающие лыжники отправятся в Рождественское турнеЛетающие лыжники отправятся в Рождественское турне

Чемпионки, дзюдоистки, просто красавицыЧемпионки, дзюдоистки, просто красавицы

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

В Перми прошел благотворительный «Котофест»В Перми прошел благотворительный «Котофест»

«Сереброника» идет на ювелирный рекорд«Сереброника» идет на ювелирный рекорд

В крае открылась первая ледовая переправаВ крае открылась первая ледовая переправа

Телемедицина: В ФАПы Прикамья приходит быстрый интернетТелемедицина: В ФАПы Прикамья приходит быстрый интернет

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Dance Walking - предновогодний флешмоб в ПермиDance Walking - предновогодний флешмоб в Перми

Край к проведению новогодних праздников готовКрай к проведению новогодних праздников готов

На «встречку» без прав: Кому доверяют жизни пассажировНа «встречку» без прав: Кому доверяют жизни пассажиров

Успех «ЛУКОЙЛа» - это людиУспех «ЛУКОЙЛа» - это люди

Кот учёный встал на конькиКот учёный встал на коньки

Газета «Эфир»: 25 лет читательского успехаГазета «Эфир»: 25 лет читательского успеха

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Самое свежее от фермеров Прикамья - к новогоднему столуСамое свежее от фермеров Прикамья - к новогоднему столу

Сотрудники МЧС вышли в предновогодний рейдСотрудники МЧС вышли в предновогодний рейд

25-летие газеты «Эфир» отметили юбилейным выпуском25-летие газеты «Эфир» отметили юбилейным выпуском

Смерть в автобусе: Кондуктору вынесли приговорСмерть в автобусе: Кондуктору вынесли приговор

Собачье делоСобачье дело

Новогодняя турпоездка с Ургантом и НагиевымНовогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru