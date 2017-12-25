Спасти рядового Печкина
Почта России объявила электронный аукцион на предоставление услуг по охране почтальонов с применением устройств персонального мониторинга. Известно, что почтальонов снабдят тревожной кнопкой. В случае получения сигнала о помощи на место вызова должна приехать группа быстрого реагирования.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
РПЦ продлила договор с пермской галереей
Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»
Уполномочен защищать
«Парма» посоревнуется с «Локомотивом» из Кубани
Татьяна Иванова - в десятке лучших
Цветная крыша по желанию собственников
ВОВРЕМЯ. Про Добро
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Северную столицу украсят прикамские елочки
В Таджикистан не пустили зараженный пиломатериал
Добавить комментарий: