РПЦ продлила договор с пермской галереей
Пермская епархия продлила соглашение о безвозмездной аренде здания Кафедрального собора Пермской государственной художественной галерее. Здание собора планировалось передать в РПЦ еще в 2015 году. Однако процесс тормозился из-за отсутствия нового здания для галереи. Планируется, что к 300-летию города галерея переедет в новое здание, которое построят на участке перед дворцом «Телта».
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