Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»
Гость студии - дирижер, пианист Максим Шостакович рассказывает о себе, отце, музыке и "Седьмой симфонии".
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Гость студии - дирижер, пианист Максим Шостакович рассказывает о себе, отце, музыке и "Седьмой симфонии".
Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор
В театре оперы и балета исполнили шедевр национальной и мировой культуры - Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
|смотреть видео читать22.12.2017 в 17:05
Грим - дело тонкое
Гость Новостей культуры - начальник гримерного цеха Пермского академического театра оперы и балета Сергей Мухин.
|смотреть видео читать22.12.2017 в 16:24
Праздник к нам приходит
В Перми официально открылись елочные базары, а город преображается на глазах!
|смотреть видео читать22.12.2017 в 16:03
Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»
Гость студии - дирижер, пианист Максим Шостакович.
|смотреть видео читать22.12.2017 в 15:36
Двор мечты
В Перми подвели итоги реализации федерального проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий.
|смотреть видео читать22.12.2017 в 15:18
Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?
В ГУМе открылась выставка «Старый добрый Новый год: коллекция заслуженного артиста Александра Олешко».
|читать23.12.2017 в 14:26
Папа, подари собаку!
Просьбой завести собаку атакуют многих родителей. У звезд тоже были первые любимцы.
|читать23.12.2017 в 10:10
Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон
На склонах Чусового прошли Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
|смотреть видео читать22.12.2017 в 16:43
С границами определились
Кадастровая палата уточнила границы между Пермским краем и республикой Коми.
|читать22.12.2017 в 12:36
Уполномочен защищать
Больше 10 тысяч обращений в год поступает Уполномоченному по правам человека в Пермском крае.
|читать22.12.2017 в 09:19
Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?
Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор
Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон
Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»
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