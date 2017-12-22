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Уполномочен защищать

Павел Миков

Больше 10 тысяч обращений в год, каждое из которых Уполномоченный по правам человека в Пермском крае читает лично, – одна из самых больших цифр по России среди региональных омбудсманов. Жители края знают, что в любой ситуации, когда помощи ждать уже неоткуда, можно записаться на прием к Уполномоченному по правам человека. Краевой омбудсман Павел Миков, утвержденный решением депутатов на следующие пять лет, поделился мнением о том, насколько эффективно в этом году осуществлялась защита прав, а также рассказал о правовом просвещении.

 

Актуальные проблемы

– Павел Владимирович, 10 тысяч обращений за год – это огромный объем. Каким образом вся эта информация поступает к Вам?

– Уполномоченный не вправе игнорировать любое обращение к нему, в котором сообщается о действительном или потенциальном нарушении прав. Поэтому всё, о чем нам граждане сообщают на личных приемах, присылают в письмах, – это повод проанализировать на предмет – а не является ли эта проблема общей? Как повлиять на то, чтобы люди не сталкивались массово с тем или иным нарушением прав?

– Подходит к концу 2017 год, с какими проблемами в этом году работал Уполномоченный? Какие предложения были внесены?

– Итоги года традиционно подводит Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека, он будет представлен публично в начале 2018 года. В нем приводится не только анализ нашей внутренней статистики – по итогам приемов граждан и выездов в социальные учреждения, но и информация из министерств, общественных организаций и надзорных органов.

            Уже сегодня спектр основных проблем понятен. Уполномоченный и его аппарат очень много работали по обращениям обманутых дольщиков, я лично встречался с дольщиками, объявившими голодовку. Несмотря на то, что государство и наш регион, в частности, сами являются жертвой таких мошеннических действий, при которых тысячи людей оказываются без крова, я поддерживаю возможность помощи семьям, которые действительно в результате этого обмана оказались в сложной жизненной ситуации.

            В целом проблема нарушений прав на жилье, к сожалению, одна из самых долгоиграющих – это касается как детей-сирот, так и взрослых, проживающих в аварийном жилье. Радует, что край выполняет обязательства по жилью для ветеранов Великой Отечественной войны, увеличено финансирование на обеспечение жильем реабилитированных жертв массовых репрессий в годы «большого террора».

            Также одна из сфер, в которых предстоит работа, – это обеспечение актуальной медицинской помощью людей, находящихся в местах лишения свободы. Я провел совещание с участием заинтересованных ведомств, на котором мы обсудили возможности развития телемедицины в учреждениях пенитенциарной системы. Получить первичную консультацию через Интернет – это гораздо эффективнее и быстрее, и мы должны пользоваться теми возможностями, которые нам дают современная техника и связь. К счастью, вопросы, которые были актуальны в прошлые годы, а именно проблема с нехваткой льготных лекарств, в основном решены. Хотя безусловно в части оказания медицинской помощи есть еще недостатки: если судить по поступающим к Уполномоченному жалобам, это качество услуг, корректность общения с пациентом.

            В целом восстановление нарушенных прав по итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае – это более 70% от всех жалоб. Это высокий показатель по России, и он свидетельствует о том, что в нашем регионе сложилась система взаимодействия на уровне власти, общества по вопросу соблюдения прав.

 

Значимые события

– 2017 год был отмечен многими важными событиями в сфере защиты прав. О каких стоит сказать особо?

– Одним из важных событий стало открытие в Москве мемориала «Стена скорби», посвященного жертвам политических репрессий, в котором принимали участие Президент РФ Владимир Путин, уполномоченные из регионов страны, в том числе и Пермского края. Сохранение исторической памяти, восстановление доброго имени тех, кто пострадал безвинно, – это долг не только уполномоченных, но и общечеловеческий. В нашей стране на уровне государственной политики определено отношение к теме массовых репрессий.

            Также в этом году 19 апреля депутатами Государственной Думы РФ в первом чтении был принят законопроект, уточняющий полномочия органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, органов внутренних дел, региональных комиссий по делам несовершеннолетних в целях выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. Таким образом, в России установлена система профилактики правонарушений несовершеннолетних – и это тоже работа не только на сегодня, но и на будущее, на перспективу. Это же касается и реабилитации детей и женщин, пострадавших от насилия в семье, в том числе сексуального. Помогая этой категории людей сегодня, мы завтра можем рассчитывать на поколение, которое доверяет людям, готово работать и жить в нашем крае, в стране.

– Уполномоченный по правам человека в регионах, на Ваш взгляд, должен быть включен в общемировую практику, или в каждом субъекте – свои особенности, а значит, и свои пути защиты прав?

– Отмечу, что следить за изменениями вектора развития международной системы защиты прав – это, пожалуй, самая сложная задача Уполномоченного. Россия и ее субъекты должны не только вырабатывать свою систему защиты и соблюдения прав, основанную на традициях, менталитете, основах нравственности и права, но и следить, чтобы эта система вписывалась в общемировую систему защиты прав человека. Недаром существуют Организация Объединенных Наций, которая задает этот вектор, Совет Европы, Европейский суд по правам человека. Существует и Европейский институт омбудсманов, членом которого стала первый Уполномоченный Пермского края Татьяна Марголина. Пермский край всегда был лидером по внедрению передовых технологий в сфере правозащиты, и я вижу своей задачей продолжение работы в этом направлении. От нее зависит и эффективность работы с частными, конкретными обращениями граждан.

 

Большие планы

– Какие планы Вы намечаете в своей работе на следующий год?

– Безусловно будет продолжена работа с обращениями граждан, ведь сегодня возможностей общения напрямую с жителями нашего края предостаточно. Это и личные приемы, в том числе на различных выездах в территории края, и телефонные «горячие линии», и общение в прямом телевизионном эфире. Кроме  того работает Государственная приемная Уполномоченного по правам человека. Два раза в неделю – во вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 17.00 до 20.00 – сюда может обратиться без записи каждый, кто не согласен с действием или бездействием органов власти. В Перми приемная расположена по улице Куйбышева, 8, а в Кудымкаре – по улице 50 лет Октября, 30.

            Кстати, что касается территорий. 5 декабря в торжественной обстановке я вручил удостоверения общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Это жители нашего края – гражданские активисты, руководители общественных организаций, которые за много лет сотрудничества с Уполномоченным по правам человека зарекомендовали себя как высококлассные эксперты, профессионалы в разных областях: миграционной политике, правовом просвещении и юридической науке, жилищном праве. Развитие института общественных помощников предусмотрено в законе об Уполномоченном по правам человека и, полагаю, даст новый виток развития института государственной правозащиты в Прикамье. Так что в планах на 2018 год – тесное взаимодействие с общественными помощниками, поиск форматов совместного решения задач.

            Еще одним из новых направлений я вижу плотное взаимодействие с молодежью – в сфере правового просвещения, в частности. В этом году с 8 по 12 декабря я и коллеги из всех регионов России поддержали предложение федерального омбудсмана Татьяны Москальковой  по проведению Всероссийского урока по правам человека. Я встретился со студентами и школьниками, провел публичную лекцию в краевой библиотеке. Цель – рассказать молодежи о понятии «права человека», о том, какие есть механизмы их защиты, о собственных возможностях влиять на то, что происходит в сфере общества и власти. На самом деле разговор о правах человека с молодежью сегодня – это вклад в развитие правового государства завтра.

Метки: В России, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 22.12.2017 в 09:19 в рубрике - Новости T7-inform

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