«Парма» посоревнуется с «Локомотивом» из Кубани

У пермяков есть возможность последний раз в уходящем году увидеть в деле баскетболистов "Пармы". В пятницу 22 декабря на паркете УДС "Молот" прикамцы посоревнуются с "Локомотивом" из Кубани за право выхода в 1/2 Кубка России. Свисток в игру в 19.15.