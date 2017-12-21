«Парма» посоревнуется с «Локомотивом» из Кубани
У пермяков есть возможность последний раз в уходящем году увидеть в деле баскетболистов "Пармы". В пятницу 22 декабря на паркете УДС "Молот" прикамцы посоревнуются с "Локомотивом" из Кубани за право выхода в 1/2 Кубка России. Свисток в игру в 19.15.
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