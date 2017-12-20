Северную столицу украсят прикамские елочки

11.12.2017 госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино Управления Россельхознадзора по Пермскому краю совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ проведен карантинный фитосанитарный досмотр на наличие карантинных объектов новогодних деревьев, заготовленных на территории Верещагинского района Пермского края. Всего досмотрено 3000 шт. новогодних елей, приготовленных к отправке автотранспортом в г. Санкт-Петербург, грузоотправитель ИП Половинка А.А.

В ходе досмотра новогодних деревьев карантинных объектов не обнаружено, нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено, в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» грузоотправителю будут выданы карантинные сертификаты.