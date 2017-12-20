В Таджикистан не пустили зараженный пиломатериал

Госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению карантина растений при проведении карантинного фитосанитарного досмотра партии пиломатериала хвойных пород в количестве 85 куб.м, приготовленного к отправке железнодорожным транспортом в Таджикистан, на погрузочной площадке ООО «ПермЛесСервис» в п. Менделеево Карагайского района выявлено несоответствие данной подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям: обнаружено наличие повреждений личинками усача рода «Monochamus» - карантинного вредителя хвойных пород деревьев.

На основании п.14 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» организации отказано в выдаче фитосанитарного сертификата. За выявленное нарушение ответственное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» в виде административного штрафа. После устранения нарушения и повторного досмотра подкарантинной продукции грузоотправителю выдан фитосанитарный сертификат.