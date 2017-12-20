ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск 20 декабря 2017 г.
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Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск 20 декабря 2017 г.
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Всё, чем живут народности, населяющие Пермский край.
|смотреть видео читать20.12.2017 в 14:36
Пермь. Вести-Спорт
Обзор главных спортивных событий региона.
|смотреть видео читать20.12.2017 в 14:11
Платные парковки пополнили городскую казну на 34 млн рублей
Власти Перми подготовили предложения по расширению зоны платной парковки.
|смотреть видео читать20.12.2017 в 13:03
В Перми открылись краевые Феофановские чтения
Образовательный форум поднимает самые злободневные проблемы современного общества.
|читать20.12.2017 в 12:40
За ходом выборов проследят общественные наблюдатели
Общественная палата Пермского края подписала соглашение с 12 общественными организациями о взаимодействии на предстоящих выборах.
|читать20.12.2017 в 12:18
Биатлонистки России сражались за места в сборной
На чайковском биатлонном комплексе «Снежинка» за места в сборной и турнирной таблице бились женщины и юниорки.
|смотреть видео читать20.12.2017 в 14:57
В Екатеринбурге прошел полуфинал Уральского танкового турнира
В Пермь вернулись участники киберсражения в Екатеринбурге.
|смотреть видео читать20.12.2017 в 10:45
Прикамская бегунья установила новый рекорд
Анастасия Семейкина из Березников стала победительницей Международного турнира по легкой атлетике.
|смотреть видео читать18.12.2017 в 14:32
Знающего права и ОМС бережёт
Если возникают затруднения, то позвонить в фонд и защитить свои права на бесплатную медицинскую помощь не только можно, но и нужно.
|читать16.12.2017 в 13:48
Жизнь по-суворовски
Пермский кадетский корпус борется за жизнь капитана Нацгвардии Ивана Капорина, которому требуется дорогостоящая операция по пересадке костного мозга.
|смотреть видео читать15.12.2017 в 10:38
Биатлонистки России сражались за места в сборной
Платные парковки пополнили городскую казну на 34 млн рублей
В Перми открылись краевые Феофановские чтения
За ходом выборов проследят общественные наблюдатели
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