Вовремя. Про детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 19 декабря 2017 года.
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Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 19 декабря 2017 года.
Пермь становится всё ярче и наряднее
В преддверии Нового года преображается не только центр краевой столицы, но и знаковые места в районах города.
|читать19.12.2017 в 17:45
Чтобы предпринимательство развивалось
В Перми пройдёт заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
|читать19.12.2017 в 17:08
«Камерата»: фестиваль посвятили музыке немецких и австрийских композиторов
В частной филармонии Триумф состоялся фестиваль Камерата.
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Приставы и энергетики обеспечили должникам ужин при свечах
Энергетики и судебные приставы провели в Перми совместный рейд по неплательщикам за электричество.
|смотреть видео читать19.12.2017 в 15:46
Пермяки исполняют желания
В центральной библиотеке имени Пушкина состоялся сбор подарков для детей из детских домов и больниц Пермского края.
|смотреть видео читать19.12.2017 в 15:24
Прикамская бегунья установила новый рекорд
Анастасия Семейкина из Березников стала победительницей Международного турнира по легкой атлетике.
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Знающего права и ОМС бережёт
Если возникают затруднения, то позвонить в фонд и защитить свои права на бесплатную медицинскую помощь не только можно, но и нужно.
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Жизнь по-суворовски
Пермский кадетский корпус борется за жизнь капитана Нацгвардии Ивана Капорина, которому требуется дорогостоящая операция по пересадке костного мозга.
|смотреть видео читать15.12.2017 в 10:38
С 1 января вводится новый Таможенный Кодекс
В пермской таможне подвели итоги работы за 2017 год и рассказали о планах на будущий.
|читать15.12.2017 в 10:14
Как детей в Пермском крае накормили «просрочкой»
Предприниматель из Тюмени отправил в пермские больницы более 6 тысяч коробок сухих каш с поддельными маркировками.
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