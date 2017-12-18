Театр оперы и балета готовится к премьере «Щелкунчика»
В Пермском театре оперы и балета начались последние репетиции балета-феерии «Щелкунчик». Мировая хореографическая премьера состоится 28, 30 и 31 декабря. Как обещают авторы спектакля, это будет совершенно новая авторская версия. Действие сказки переносится в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре впервые станцевали «Щелкунчика». Сейчас сопровождать выпуск постановки будет работа Лаборатории современного зрителя, ее участники смогут посетить открытые репетиции, побывать на творческих встречах с постановщиками и мастер-классах ведущих музыкальных критиков.
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