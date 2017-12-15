Глава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите Родины
Гость студии Александр Швецов, глава администрации ЗАТО Звездный, рассказал журналистам, о том как реализуется проект создания Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации.
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