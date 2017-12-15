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Глава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите Родины

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Гость студии Александр Швецов, глава администрации ЗАТО Звездный, рассказал журналистам, о том как реализуется проект создания Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации.

Метки: ИНТЕРВЬЮ, Власть

Опубликовано: 15.12.2017 в 13:50 в рубрике - Новости T7-inform

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