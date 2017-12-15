В новогоднюю ночь проезд бесплатный
В новогоднюю ночь добраться до центра города можно будет бесплатно. На линию выйдут автобусные маршруты №10, 14, 20, 32, 53 и 77, трамвай №11 и троллейбус №5.
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В новогоднюю ночь добраться до центра города можно будет бесплатно. На линию выйдут автобусные маршруты №10, 14, 20, 32, 53 и 77, трамвай №11 и троллейбус №5.
В новогоднюю ночь проезд бесплатный
На линию выйдут автобусные маршруты №10, 14, 20, 32, 53 и 77, трамвай №11 и троллейбус №5.
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В новогоднюю ночь проезд бесплатный
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