Знающего права и ОМС бережёт

Директор Территориального фонда ОМС Пермского края Татьяна Мельникова считает, что пермяки свои права знают. Но если возникают затруднения, то позвонить в фонд и защитить свои права на бесплатную медицинскую помощь не только можно, но и нужно. Каков алгоритм действий?

– Что делать, если возникли проблемы при получении медицинской помощи?

– Самое главное – все обладатели полисов обязательного медицинского страхования должны понимать: за организацию доступной и качественной медицинской помощи по Территориальной программе ОМС несет ответственность страховая медицинская организация, выдавшая вам полис. Она должна контролировать оказанную вам медицинскую помощь, ее объемы, сроки и качество предоставления, оплатить ее и защищать ваши интересы.

Проблемы, возникающие у пациентов, должны решать люди, обладающие специальными знаниями. В системе ОМС такими специалистами являются страховые представители. Они работают во всех страховых компаниях региона и могут помочь вам в каждом отдельном случае. Вот почему необходимо знать название, адрес и номера телефонов своей страховой организации. Хорошо бы не просто знать свою страховую компанию, а записать ее номер «горячей линии» в свой мобильный телефон. Не нравится, как лечат, не можете попасть к специалисту, предлагают оплатить медицинскую помощь – звоните и получайте консультацию в своей страховой компании.

Страховые представители в системе обязательного медицинского страхования Пермского края работают с прошлого года. Сегодня это 164 специалиста в пяти страховых медицинских компаниях. Сведения об их местонахождении, адреса, телефоны и даже время работы можно найти на сайте нашего фонда www.pkfoms.ru в рубрике «Права граждан» раздела «Гражданам». Законом на страховых представителей возложена работа по информационному сопровождению застрахованных по ОМС, получающих медицинскую помощь. Они посредники между врачами и пациентами. У них есть полномочия решать возникающие проблемы.

– Есть ли в Перми страховые представители?

– В Перми страховые представители есть во всех крупных поликлиниках и больницах. Поверьте, там работают информированные и отзывчивые специалисты.

– Куда еще, кроме страховой компании, могут обратиться пациенты?

– В наш контакт-центр системы ОМС Пермского края, он работает уже больше года в Территориальном фонде. Задача оператора, принимающего обращения, – не просто дать совет, а подключить к решению проблемы страховых представителей и проконтролировать этот процесс, оперативно отреагировать на каждый звонок, быстро предоставить человеку необходимую информацию, дать схему действий. Рекомендуем всем застрахованным по ОМС записать телефон контакт-центра фонда обязательного медицинского страхования Пермского края 8-800-700-05-61. Звонок бесплатный.

– Часто ли обращаются в контакт-центр жители Перми?

– За 11 месяцев этого года в контакт-центр ОМС Пермского края поступило 30 597 обращений от жителей региона, из них жалоб – 612. Нередко люди даже не называют медицинское учреждение и район, они просто хотят получить консультацию, совет. Когда они требуют принять меры, провести экспертную проверку – оформляется жалоба.

В этом году в электронном журнале контакт-центра ОМС зарегистрировано более 230 жалоб от жителей Перми. Люди жалуются на качество лечения и на отсутствие его доступности, на качество стоматологической помощи.

«Полгода ожидал своей очереди на эндопротезирование в краевую клиническую больницу. Не дождался, обращаюсь в фонд ОМС за помощью», – пишет в контакт-центр житель региона.

«В марте получил направление в своей поликлинике на консультацию врача-онколога в ПКОД. Возможность записаться, сказали в регистратуре онкодиспансера, будет только в мае», – читаем заявление другого пациента.

«Недоступны во многих медорганизациях Перми не только КТ и МРТ, но и УЗИ печени, сердца, поджелудочной железы, сложно записаться к профильным специалистам…»

Все обратившиеся получили разъяснения, там, где требовалась помощь, содействие, меры принимались незамедлительно. По жалобам и обращениям на качество лечения в стационарах и поликлиниках Перми работали наши врачи-эксперты. Там, где они выявили дефекты в оказании медпомощи, предъявлены санкции к медицинским организациям. Те, кто необоснованно взяли с пациента деньги, получили предписания вернуть их.

Уверена, что работа нашего контакт-центра и страховых компаний помогает системе обязательного медицинского страхования стать более персонифицированной. Ведь наши специалисты работают индивидуально с каждым обратившимся за помощью. Наш фонд остается на страже интересов прав застрахованных жителей Пермского края.

Это нужно знать

✔ Если обследование вам или вашему ребенку назначено лечащим врачом в медицинском учреждении, работающем в системе ОМС, оно должно быть проведено за счет средств обязательного медицинского страхования, а не за счет ваших личных средств.

✔ В том случае, если за оказание медицинских услуг с вас просят деньги, постарайтесь до момента оплаты обратиться к руководителю ЛПУ (главному врачу) либо в свою страховую компанию и узнать, входит ли данная услуга в Программу ОМС и, соответственно, может ли быть предоставлена бесплатно.

✔ Случается, что пациент, дав согласие на получение платной услуги, спустя время узнает, что она могла быть ему предоставлена бесплатно, и просит вернуть ему затраченные деньги из средств ОМС. Чтобы не стать заложником подобной ситуации, предварительно узнайте порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в этом учреждении и возможности их бесплатного получения. В том случае, если вы выбираете платные услуги, внимательно читайте договор перед его подписанием.

✔ Если вы уже заплатили, обязательно сохраните чеки об оплате. Впоследствии они могут послужить основанием для обращения в страховую компанию по вопросу возмещения вам денежных средств. Помните, что вопрос о бесплатности лечения гораздо легче решить до момента оплаты, чем впоследствии доказывать, что вы заплатили не по доброй воле, а по принуждению.