Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Глава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите Родины

Знающего права и ОМС бережёт

ОМС

Директор Территориального фонда ОМС Пермского края Татьяна Мельникова считает, что пермяки свои права знают. Но если возникают затруднения, то позвонить в фонд и защитить свои права на бесплатную медицинскую помощь не только можно, но и нужно. Каков алгоритм действий?

 

    – Что делать, если возникли проблемы при получении медицинской помощи?

    – Самое главное – все обладатели полисов обязательного медицинского страхования должны понимать: за организацию доступной и качественной медицинской помощи по Территориальной программе ОМС несет ответственность страховая медицинская организация, выдавшая вам полис. Она должна контролировать оказанную вам медицинскую помощь, ее объемы, сроки и качество предоставления, оплатить ее и защищать ваши интересы.

    Проблемы, возникающие у пациентов, должны решать люди, обладающие специальными знаниями. В системе ОМС такими специалистами являются страховые представители. Они работают во всех страховых компаниях региона и могут помочь вам в каждом отдельном случае. Вот почему необходимо знать название, адрес и номера телефонов своей страховой организации. Хорошо бы не просто знать свою страховую компанию, а записать ее номер «горячей линии» в свой мобильный телефон. Не нравится, как лечат, не можете попасть к специалисту, предлагают оплатить медицинскую помощь – звоните и получайте консультацию в своей страховой компании.

    Страховые представители в системе обязательного медицинского страхования Пермского края работают с прошлого года. Сегодня это 164 специалиста в пяти страховых медицинских компаниях. Сведения об их местонахождении, адреса, телефоны и даже время работы можно найти на сайте нашего фонда www.pkfoms.ru в рубрике «Права граждан» раздела «Гражданам». Законом на страховых представителей возложена работа по информационному сопровождению застрахованных по ОМС, получающих медицинскую помощь. Они посредники между врачами и пациентами. У них есть полномочия решать возникающие проблемы.

    – Есть ли в Перми страховые представители?

    – В Перми страховые представители есть во всех крупных поликлиниках и больницах. Поверьте, там работают информированные и отзывчивые специалисты.

    – Куда еще, кроме страховой компании, могут обратиться пациенты?

    – В наш контакт-центр системы ОМС Пермского края, он работает уже больше года в Территориальном фонде. Задача оператора, принимающего обращения, – не просто дать совет, а подключить к решению проблемы страховых представителей и проконтролировать этот процесс, оперативно отреагировать на каждый звонок, быстро предоставить человеку необходимую информацию, дать схему действий. Рекомендуем всем застрахованным по ОМС записать телефон контакт-центра фонда обязательного медицинского страхования Пермского края 8-800-700-05-61. Звонок бесплатный.

    – Часто ли обращаются в контакт-центр жители Перми?

    – За 11 месяцев этого года в контакт-центр ОМС Пермского края поступило 30 597 обращений от жителей региона, из них жалоб – 612. Нередко люди даже не называют медицинское учреждение и район, они просто хотят получить консультацию, совет. Когда они требуют принять меры, провести экспертную проверку – оформляется жалоба.

    В этом году в электронном журнале контакт-центра ОМС зарегистрировано более 230 жалоб от жителей Перми. Люди жалуются на качество лечения и на отсутствие его доступности, на качество стоматологической помощи.

    «Полгода ожидал своей очереди на эндопротезирование в краевую клиническую больницу. Не дождался, обращаюсь в фонд ОМС за помощью», – пишет в контакт-центр житель региона.

    «В марте получил направление в своей поликлинике на консультацию врача-онколога в ПКОД. Возможность записаться, сказали в регистратуре онкодиспансера, будет только в мае», – читаем заявление другого пациента.

    «Недоступны во многих медорганизациях Перми не только КТ и МРТ, но и УЗИ печени, сердца, поджелудочной железы, сложно записаться к профильным специалистам…»

    Все обратившиеся получили разъяснения, там, где требовалась помощь, содействие, меры принимались незамедлительно. По жалобам и обращениям на качество лечения в стационарах и поликлиниках Перми работали наши врачи-эксперты. Там, где они выявили дефекты в оказании медпомощи, предъявлены санкции к медицинским организациям. Те, кто необоснованно взяли с пациента деньги, получили предписания вернуть их.

    Уверена, что работа нашего контакт-центра и страховых компаний помогает системе обязательного медицинского страхования стать более персонифицированной. Ведь наши специалисты работают индивидуально с каждым обратившимся за помощью. Наш фонд остается на страже интересов прав застрахованных жителей Пермского края.

 

Это нужно знать

 

Если обследование вам или вашему ребенку назначено лечащим врачом в медицинском учреждении, работающем в системе ОМС, оно должно быть проведено за счет средств обязательного медицинского страхования, а не за счет ваших личных средств.

В том случае, если за оказание медицинских услуг с вас просят деньги, постарайтесь до момента оплаты обратиться к руководителю ЛПУ (главному врачу) либо в свою страховую компанию и узнать, входит ли данная услуга в Программу ОМС и, соответственно, может ли быть предоставлена бесплатно.

Случается, что пациент, дав согласие на получение платной услуги, спустя время узнает, что она могла быть ему предоставлена бесплатно, и просит вернуть ему затраченные деньги из средств ОМС. Чтобы не стать заложником подобной ситуации, предварительно узнайте порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в этом учреждении и возможности их бесплатного получения. В том случае, если вы выбираете платные услуги, внимательно читайте договор перед его подписанием.

Если вы уже заплатили, обязательно сохраните чеки об оплате. Впоследствии они могут послужить основанием для обращения в страховую компанию по вопросу возмещения вам денежных средств. Помните, что вопрос о бесплатности лечения гораздо легче решить до момента оплаты, чем впоследствии доказывать, что вы заплатили не по доброй воле, а по принуждению.

Метки: в Перми, В России

Опубликовано: 16.12.2017 в 13:48 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Глава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите Родины

В новогоднюю ночь проезд бесплатный

ВОВРЕМЯ. Про Добро

Капремонт-2018: Это важно знать

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Инициатива недели: пилотов могут сменить полицейские

Долги связали по рукам и ногам

Под Губахой построят древнюю Парму

Кто зажжет огни на главной городской ёлке?

Россельхознадзор проверил корм для собак


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Глава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите Родины

Обратите внимание

в Перми

Знающего права и ОМС бережёт

Если возникают затруднения, то позвонить в фонд и защитить свои права на бесплатную медицинскую помощь не только можно, но и нужно.
читать16.12.2017 в 13:48
Метки: в Перми, В России

Боевая Мотовилиха: военно-патриотические сборы в Перми

Цель проекта привлечь к сборам ребят и максимально погрузить их в «боевую» атмосферу.
читать16.12.2017 в 09:30
Метки: в Перми, Общество, Образование

Как добраться до Краснокамска?

Минтранс Прикамья отменил сразу девять автобусных маршрутов. Приказ вступит в силу в следующем году.
читать16.12.2017 в 08:02
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Классный час с губернским оркестром

Новогодние подарки для школьников подготовили в Пермском губернском оркестре.
смотреть видео читать15.12.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Общество, Культура

Главной героиней «Зимней сказки» станет принцесса Осень

ТЮЗ готовится к новогодней премьере - спектаклю «Зимняя сказка». Гость студии - режиссер Борис Гуревич.
смотреть видео читать15.12.2017 в 16:52
Метки: ИНТЕРВЬЮ, Культура, в Перми

В России

Знающего права и ОМС бережёт

Если возникают затруднения, то позвонить в фонд и защитить свои права на бесплатную медицинскую помощь не только можно, но и нужно.
читать16.12.2017 в 13:48
Метки: в Перми, В России

Жизнь по-суворовски

Пермский кадетский корпус борется за жизнь капитана Нацгвардии Ивана Капорина, которому требуется дорогостоящая операция по пересадке костного мозга.
смотреть видео читать15.12.2017 в 10:38
Метки: в Перми, В России, Общество

С 1 января вводится новый Таможенный Кодекс

В пермской таможне подвели итоги работы за 2017 год и рассказали о планах на будущий.
читать15.12.2017 в 10:14
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Как детей в Пермском крае накормили «просрочкой»

Предприниматель из Тюмени отправил в пермские больницы более 6 тысяч коробок сухих каш с поддельными маркировками.
смотреть видео читать15.12.2017 в 09:49
Метки: в Перми, В России, Происшествия, Здоровье

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать14.12.2017 в 14:53
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

Знающего права и ОМС бережётЗнающего права и ОМС бережёт

Боевая Мотовилиха: военно-патриотические сборы в ПермиБоевая Мотовилиха: военно-патриотические сборы в Перми

Как добраться до Краснокамска?Как добраться до Краснокамска?

Вести Кудымкар 15.12.2017Вести Кудымкар 15.12.2017

Классный час с губернским оркестромКлассный час с губернским оркестром

Главной героиней «Зимней сказки» станет принцесса ОсеньГлавной героиней «Зимней сказки» станет принцесса Осень

«Лаборатория музыки»: завершился второй сезон творческого симбиоза«Лаборатория музыки»: завершился второй сезон творческого симбиоза

Жилье на селе: Агрофирма «Труд»Жилье на селе: Агрофирма «Труд»

Талантам надо помогатьТалантам надо помогать

Промобот огни зажёг на высокой ёлкеПромобот огни зажёг на высокой ёлке

В Перми собрались сильнейшие жимовики страныВ Перми собрались сильнейшие жимовики страны

Пермские ориентировщики собрали урожай наградПермские ориентировщики собрали урожай наград

В лесах Прикамья начали дежурить «ёлочные патрули»В лесах Прикамья начали дежурить «ёлочные патрули»

УДС «Молот» требуется масштабный ремонтУДС «Молот» требуется масштабный ремонт

Глава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите РодиныГлава администрации ЗАТО Звездный Александр Швецов о городе, который всегда на защите Родины

В Перми возрождают дворовой хоккейВ Перми возрождают дворовой хоккей

В новогоднюю ночь проезд бесплатныйВ новогоднюю ночь проезд бесплатный

Сбербанк представил офис-трансформерСбербанк представил офис-трансформер

В Перми прошла ночная лыжная гонкаВ Перми прошла ночная лыжная гонка

Налетели ветры злыеНалетели ветры злые

Автосалон «Фольксваген Центр Пермь» объявил предновогоднюю акциюАвтосалон «Фольксваген Центр Пермь» объявил предновогоднюю акцию

Жизнь по-суворовскиЖизнь по-суворовски

С 1 января вводится новый Таможенный КодексС 1 января вводится новый Таможенный Кодекс

Как детей в Пермском крае накормили «просрочкой»Как детей в Пермском крае накормили «просрочкой»

На главной пермской елке зажглись огниНа главной пермской елке зажглись огни

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru