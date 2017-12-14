ВОВРЕМЯ. Про Добро
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Выпуск 14 декабря 2017 г.
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Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Выпуск 14 декабря 2017 г.
Кто ищет - тот всегда найдет
В ходе рейда в Перми нашли одежду, обувь, сумки, ремни и кошельки с незаконным использованием знаменитых брендов.
|смотреть видео читать14.12.2017 в 15:34
Центр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарований
Провести мастер-классы для одаренных ребят из музыкальных школ Перми и края в наш город приехали известные музыканты.
|смотреть видео читать14.12.2017 в 15:17
Пермь. Вести-Спорт
Обзор главных спортивных событий региона.
|смотреть видео читать14.12.2017 в 14:53
В Перми открываются бесплатные катки
Доступные катки в Перми заливают по городской программе, а также благодаря федеральному проекту «Открытый лед».
|смотреть видео читать14.12.2017 в 14:35
ВОВРЕМЯ. Про Добро
Программа ВОВРЕМЯ познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края.
|смотреть видео читать14.12.2017 в 14:13
Пермь. Вести-Спорт
Обзор главных спортивных событий региона.
|смотреть видео читать14.12.2017 в 14:53
«Открытый Юг» готов удивлять и радовать
В межсезонье программа «Открытый Юг» открывает двери сочинских пансионатов и санаториев.
|смотреть видео читать14.12.2017 в 10:52
Театр оперы и балета набирает популярность в Сети
YouTube-канал Пермского театра оперы и балета в списке лучших каналов с лекциями о культуре и искусстве на русском языке.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 18:03
«Камерата»: изысканная классика
Фестиваль редко исполняемой классической музыки Камерата прошёл в частной филармонии «Триумф».
|смотреть видео читать13.12.2017 в 17:41
«Елки новые» пермяки увидели за неделю до премьеры
Пермяки одними из первых в стране смогли увидеть продолжение известной российской комедии.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 14:35
Центр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарований
В Перми открываются бесплатные катки
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