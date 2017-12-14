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Капремонт-2018: Это важно знать

капремонт

Собственники домов могут утвердить работы по капитальному ремонту и выбрать представителя для приемки работ в своем доме.

На сайте Фонда капитального ремонта по адресу www.fond59.ru опубликованы предложения собственникам многоквартирных домов о проведении капитального ремонта на 2018 год. Каждое предложение содержит вид и стоимость работ по конкретному дому.

На общем собрании собственники дома могут рассмотреть и утвердить перечень, предельную стоимость работ и сроки проведения работ по капитальному ремонту. Кроме того, на общем собрании собственникам необходимо выбрать уполномоченного представителя, который впоследствии от имени собственников будет контролировать ход работ и участвовать в приемке работ, в том числе – подписывать акты сдачи-приемки работ, подписывать сметы и проектно-сметную документацию.

Фонд ожидает решений от собственников домов по перечисленным вопросам в ближайшее время.

Дмитрий Баранов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края:
- Хочу отметить, что специалисты Фонда готовы принимать участие в собраниях собственников и разъяснять те моменты, которые остаются непонятны для жителей.

Предложения собственникам на 2018 год опубликованы на официальном сайте Фонда на главной странице в разделе «ВАЖНО».

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.12.2017 в 10:31 в рубрике - Новости T7-inform

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