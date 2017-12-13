ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
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Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
Бюджет Перми: По доходам и расход
Депутаты Пермской городской думы готовятся к рассмотрению проекта бюджета на три ближайших года.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 14:56
«Елки новые» пермяки увидели за неделю до премьеры
Пермяки одними из первых в стране смогли увидеть продолжение известной российской комедии.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 14:35
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Музыка, рецепты вкусных национальных блюд, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 14:12
Пермский ансамбль «Дуэт»- Чемпион мира по латиноамериканским танцам
Пермякам не было равных в дисциплине «Формейшн», когда синхронно выступают 8 танцевальных пар.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 13:05
Строительство без задержек
Строительство нового 16-этажного дома по улице Баранчинская, 12 перевалило за экватор.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 12:43
«Елки новые» пермяки увидели за неделю до премьеры
Пермяки одними из первых в стране смогли увидеть продолжение известной российской комедии.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 14:35
Пермский ансамбль «Дуэт»- Чемпион мира по латиноамериканским танцам
Пермякам не было равных в дисциплине «Формейшн», когда синхронно выступают 8 танцевальных пар.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 13:05
Пермская школьница получила подарок от Владимира Путина
В День российской Конституции пятикласснице Алине вручили фотографию Владимира Путина с личным автографом президента РФ.
|смотреть видео читать13.12.2017 в 11:13
В Новый год - без кредитных хлопот
Российский Центробанк запускает проект финансового ликбеза. Что такое рефинансирование и реструктуризация кредита?
|смотреть видео читать13.12.2017 в 10:47
Павел Печёнкин избран в Правление Союза кинематографистов РФ
На съезде «Союза кинематографистов Российской Федерации» выбрали членов и председателя Правления.
|читать13.12.2017 в 10:25
Бюджет Перми: По доходам и расход
«Елки новые» пермяки увидели за неделю до премьеры
Пермский ансамбль «Дуэт»- Чемпион мира по латиноамериканским танцам
В Перми заработала первая электрическая зарядная станция
Так это ж Пермь: В доме с рухнувшей стеной и потолком продолжают жить люди
Пермская школьница получила подарок от Владимира Путина
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