Инициатива недели: пилотов могут сменить полицейские
Рокировка возможна в старом здании аэропорта. Говорят, что собственник не прочь найти достойного арендатора. И желательно надолго. Параллельно автоинспекторы уже давно ищут приемлемое здание под МРЭО ГИБДД. Пермские деловые издания уже пишут о том, что интересы сторон могут совпасть. На этом пока все. О возможных суммах и возможных сроках ни слова.
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