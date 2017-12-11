Долги связали по рукам и ногам
80 тысяч пермяков «на приколе» - их не пустят за границу. Вернее, они сами себя заперли, наделав долгов. Практически каждый пятый - алиментщик. Этой категории должников не касаются октябрьские изменения суммы, которая может связать вас по рукам и ногам. Раньше это было 10 «долговых» тысяч. Теперь - 30. Но для тех, кто не платит алименты, планка осталась прежней 10 000. Просроченные финансовые обязательства, с которыми сегодня разбираются пермские приставы - 42 миллиарда рублей.
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