Под Губахой построят древнюю Парму
Под Губахой построят древнюю Парму. Говорят, что работать начнут будущей весной. Декораторам предстоит воссоздать мир, описанный Алексеем Ивановым в романе «Сердце Пармы» для съемок фильма, за который взялся Сергей Бодров - старший. На экраны картина должна выйти в 2020 году. Потратить на нее планируют 420 миллионов рублей, а заработать на ней - почти полмиллиарда. Снимавшийся в Перми «по Иванову» в 2013 году фильм «Географ глобус пропил» стоил 4 миллиона, а в прокате он собрал 4 миллиона 258 тысяч долларов.
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