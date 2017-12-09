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Кто зажжет огни на главной городской ёлке?

елка

В Перми вновь выбирают школьников, которым доверят зажечь огни на главной городской елке. Принять участие в Интернет-голосовании могут все желающие.

В прошлом году глава Перми Дмитрий Самойлов впервые предложил зажечь огни на главной городской елке талантливым школьникам города, которых выберут путем открытого голосования в Интернете.  «Справедливо предоставить это право учащимся наших школ, которые показали наилучшие результаты в учебе, выиграли важные олимпиады, продемонстрировали лидерство нашего города в образовании как в России, так и за рубежом», – сказал глава города.

В этом году праздничную традицию решили продолжить. В департаменте образования и департаменте культуры и молодежной политики назвали 17 школьников в возрасте до 15 лет, которые поборются за почетное право войти в историю города. Среди них – спортсмены, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Большая часть ребят занимает лидирующие позиции в рейтинге проекта «Золотой резерв». Для того, чтобы каждый смог поближе познакомиться с претендентами, они написали мини-эссе о себе, своих достижениях, мечтах и планах.

Голосование открылось 4 декабря в социальной сети Вконтакте – в группе «Мой город – Пермь!» Закончится оно 10 декабря в 15.00. Чтобы отдать свой голос за того или иного школьника, необходимо поставить лайк под его фотографией. Три школьника, набравшие наибольшее количество голосов, получат право 15 декабря  зажечь огни на главной городской елке. Праздничный ритуал пройдет на эспланаде, после этого символ Нового года будет радовать пермяков подсветкой в постоянном режиме.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 09.12.2017 в 16:23 в рубрике - Новости T7-inform

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