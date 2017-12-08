Россельхознадзор проверил корм для собак
При осуществлении полномочий в рамках контрольно-надзорной деятельности в целях недопущения ввоза на территорию Пермского края опасных для здоровья человека и животных подконтрольных товаров специалистами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в ноябре 2017 года был осуществлен ветеринарный контроль при ввозе кормов для непродуктивных животных из Китайской Народной Республики. Груз поступил в контейнере железнодорожным транспортом от производителя на поднадзорный объект г. Перми. Специалистами проведен досмотр подконтрольного товара, наличия документов, подтверждающих безопасность продукции, эпизоотическое благополучие местности, соответствие содержания выданных документов Единым ветеринарным требованиям Таможенного союза, идентификация подконтрольного товара указанным в предъявленных документах, контроль соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям. В результате досмотра нарушений требований законодательства в области ветеринарии, а так же при ввозе и перемещении товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза не вывялено.
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