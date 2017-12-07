Татьяна Иванова показала пятый результат на этапе Кубка мира
Став лучшей из россиянок, лидер сборной по санному спорту чусовлянка Татьяна Иванова показала 5-й результат на третьем этапе Кубка мира в Альтенберге. Победа за немкой Натали Гейзенбергер.
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