«Формула успеха» приглашает детей и взрослых на Рождественский спектакль
Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха», перешагнув 10-летний рубеж, вновь предлагает юным талантам наполниться вдохновением, включить воображение и блеснуть мастерством!
Проявить себя ребята из всех уголков Пермского края могут в отборочных турах 11 сезона, которые проводятся теперь не только для юных музыкантов и художников. В новом сезоне появились две новые номинации – научно-техническое и видео-творчество!
А чтобы обрести вдохновение и развить воображение, «Формула успеха» приглашает и детей, и взрослых на традиционный Рождественский спектакль «Питер Пен: путешествие в Воображалиум»!
Феи, разбойники, Боцман, Венди и капитан Крюк проведут по дороге удивительных приключений. А прекрасная музыка Фредерика Шопена, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха в исполнении лауреатов конкурса принесет зрителям новые открытия.
Спектакль состоится 11 декабря в 19 часов в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского.
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