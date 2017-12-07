← В Перми продавали подозрительную колбасу
«Формула успеха» приглашает детей и взрослых на Рождественский спектакль →
ВОВРЕМЯ. Про Добро
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и зарядит позитивной энергией на целый день.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми продавали подозрительную колбасу
18 000 прикамских елок отправили в Туркменистан
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
В Пермском крае увеличится количество КОИБ
«Амкар» уступил «Уфе» 3:0
«Парма» одержала победу над VEF
Инспекторы проверили 2 000 новогодних елей
Два турнира по дзюдо принесли пермячкам награды
Новый год - в ледовом «Пермяче»
Россельхознадзор проводит конкурс среди СМИ
Добавить комментарий: