В Перми продавали подозрительную колбасу

Государственным инспектором отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю 16 ноября 2017 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, около дома 140 А установлено, что гражданин Прудников Е.Г., допустил к реализации продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, а именно колбасные изделия в ассортименте, что является нарушением п. 2, п.3. «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589.

Данное правонарушение касается безопасности здоровья граждан как потребителей продукции животного происхождения.

В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.