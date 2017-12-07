В Перми продавали подозрительную колбасу
Государственным инспектором отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю 16 ноября 2017 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, около дома 140 А установлено, что гражданин Прудников Е.Г., допустил к реализации продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, а именно колбасные изделия в ассортименте, что является нарушением п. 2, п.3. «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589.
Данное правонарушение касается безопасности здоровья граждан как потребителей продукции животного происхождения.
В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
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