18 000 прикамских елок отправили в Туркменистан

В ноябре 2017 года инспектором отдела карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен карантинный фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции – новогодних деревьев (ель) 18 000 штук, происхождением Ильинский район Пермский край. Новогодние деревья упакованы и подготовлены к отправке на экспорт в Туркменистан грузовыми автомобилями в количестве 15 штук по 1200 елей в каждом.

После проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Подкарантинная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. На досмотренные деревья выданы фитосанитарные сертификаты.