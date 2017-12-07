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18 000 прикамских елок отправили в Туркменистан

елки

В  ноябре 2017 года инспектором отдела карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен карантинный фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции – новогодних деревьев (ель) 18 000 штук, происхождением Ильинский район Пермский край. Новогодние деревья упакованы и подготовлены  к отправке на экспорт в Туркменистан грузовыми автомобилями в количестве 15 штук по 1200 елей в каждом.

После проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Подкарантинная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. На досмотренные деревья выданы фитосанитарные сертификаты.

Метки: в Перми, В России, В мире

Опубликовано: 07.12.2017 в 12:27 в рубрике - Новости T7-inform

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