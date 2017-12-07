18 000 прикамских елок отправили в Туркменистан
В ноябре 2017 года инспектором отдела карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен карантинный фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции – новогодних деревьев (ель) 18 000 штук, происхождением Ильинский район Пермский край. Новогодние деревья упакованы и подготовлены к отправке на экспорт в Туркменистан грузовыми автомобилями в количестве 15 штук по 1200 елей в каждом.
После проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Подкарантинная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. На досмотренные деревья выданы фитосанитарные сертификаты.
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