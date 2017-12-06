ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского телевидения о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 6 декабря 2017 года.
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Программа пермского телевидения о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 6 декабря 2017 года.
Спасатели Крыма спустили с гор пермяка
У 37-летнего туриста отказали ноги, передвигаться самостоятельно он не мог.
|смотреть видео читать06.12.2017 в 14:56
Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться
8 лет со дня трагедии. В Пермском крае вспомнили погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года.
|смотреть видео читать06.12.2017 в 14:35
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Всё, чем живут народности, населяющие Пермский край.
|смотреть видео читать06.12.2017 в 14:08
80 лет - это только начало!
Пермскому театру кукол исполнилось 80 лет.
|читать06.12.2017 в 12:57
Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию
Теодор Курентзис и Оркестр musicAeterna получили престижную музыкальную премию Японии Record Academy Award-2017.
|читать06.12.2017 в 12:35
Спасатели Крыма спустили с гор пермяка
У 37-летнего туриста отказали ноги, передвигаться самостоятельно он не мог.
|смотреть видео читать06.12.2017 в 14:56
Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию
Теодор Курентзис и Оркестр musicAeterna получили престижную музыкальную премию Японии Record Academy Award-2017.
|читать06.12.2017 в 12:35
В Перми открылась Почта Деда Мороза
Что нужно помнить, чтобы послание было доставлено в Великий Устюг вовремя, и Дедушка Мороз смог прислать ответ?
|читать06.12.2017 в 12:07
Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения
Гериатрические кабинеты уже открылись в Перми, Кудымкаре, Чайковском и Березниках.
|смотреть видео читать06.12.2017 в 11:24
По заслугам
Полпред Михаил Бабич по поручению главы государства вручал награды людям, чья деятельность заслужила самой высокой оценки.
|смотреть видео читать06.12.2017 в 10:09
Спасатели Крыма спустили с гор пермяка
Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться
Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию
В Перми открылась Почта Деда Мороза
В Перми расширили систему бесплатных пересадок
Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения
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