В Пермском крае увеличится количество КОИБ

Избирательная комиссия Пермского края в преддверии выборов Президента Российской Федерации получит дополнительно 116 Комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБ-2017.

Ранее в течение 7 лет в Прикамье активно использовались 103 КОИБ модели 2010 года, которые исправно функционируют до сих пор. Новая модель КОИБ-2017 обладает рядом преимуществ, по сравнению с предыдущим поколением устройств. Так, новое изделие полностью адаптировано для распечатывания протокола с QR-кодом, управление происходит со встроенного тактильного дисплея, а при отключении электроэнергии срабатывает энергосберегающий режим и изделие может работать без сети.

В новых КОИБах сохранены и преимущества моделей 2010 года: все используемые комплексы оснащены защищённым встроенным программным обеспечением, имеющим специальные сертификаты безопасности, которое исключает возможность вмешательства извне. Кроме того, «электронные ящики для голосования» распознают отметки в бюллетенях с наивысшей точностью, поэтому используются для повышения скорости подведения итогов голосования и исключают влияние человеческого фактора на подведение итогов голосования. По завершении подсчёта – КОИБ автоматически выводит протокол голосования и необходимое количество копий для наблюдателей и членов комиссии.

Таким образом, в Пермском крае на предстоящих выборах более 200 избирательных участков будут оборудованы КОИБами. Как показывает опыт прошлых кампаний, применение нового технологического оборудования при проведении выборов, исключает жалобы со стороны участников избирательного процесса и предотвращает возникновение спорных ситуаций.