«Амкар» уступил «Уфе» 3:0
Футболисты пермского «Амкара» крупно уступили в Уфе. В матче 19-го тура уфимцы одержали самую крупную победу в РФПЛ в своей истории. Дублем в составе команды Сергея Семака отметился Силвестр Игбун, еще один мяч провел Иван Обляков. Итого 0:3. У "Амкара" в активе остался 21 балл и 11-е место. В последнем перед зимней паузой, 20-м туре, красно-чёрные на пермском стадионе примут "Краснодар".
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