«Парма» одержала победу над VEF

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ПАРМА

Первую победу на домашнем паркете и вторую в регулярном Чемпионате Единой Лиги ВТБ одержали баскетболисты Пармы. В Перми гостил родной для нынешнего наставника пермяков латвийский ВЭФ. Начиная, помощником главного тренера, с 2014 года, Николайс Мазурс возглавил клуб, а в следующем привёл к титулу чемпиона Латвии. Доскональное знание психологии помогло Парме обыграть гостей в трёх четвертях. Итоговый счёт встречи – 87:69. Лучшим показателем результативности - 17 очков - отметился Тре Маклин, на счету «скамейки» 48 очков. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 05.12.2017 в 15:39 в рубрике - Новости T7-inform

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