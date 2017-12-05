«Парма» одержала победу над VEF
Первую победу на домашнем паркете и вторую в регулярном Чемпионате Единой Лиги ВТБ одержали баскетболисты Пармы. В Перми гостил родной для нынешнего наставника пермяков латвийский ВЭФ. Начиная, помощником главного тренера, с 2014 года, Николайс Мазурс возглавил клуб, а в следующем привёл к титулу чемпиона Латвии. Доскональное знание психологии помогло Парме обыграть гостей в трёх четвертях. Итоговый счёт встречи – 87:69. Лучшим показателем результативности - 17 очков - отметился Тре Маклин, на счету «скамейки» 48 очков.
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