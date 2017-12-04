Инспекторы проверили 2 000 новогодних елей
Госинспектором Россельхознадзора проведен досмотр подкарантинной продукции (новогодние ели), приготовленной к отправке автотранспортом в Краснодарский край и Московскую область. Досмотрено на наличие карантинных объектов 2000 новогодних елей в с. Дворец Очерского района, грузоотправитель ИП Шилов А.П. и 2000 елей в с. Токари Очерского района, отправитель Онищенко Д.С.
В ходе досмотра новогодних деревьев карантинных объектов не обнаружено, нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено, в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» грузоотправителям будут выданы карантинные сертификаты.
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